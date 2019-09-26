聯大反駁美指摘 華：「入世」未讓任何國家吃虧

特朗普斥華未履加入世貿承諾

美國總統特朗普周二（24日）在聯大發言多次提及中國，批評中國未履行加入世貿組織（WTO）的承諾。新華社引述中國代表團回應稱，中國一直致力落實加入WTO所作承諾，包括關稅、服務貿易、知識產權和透明度等方面，履行世貿組織義務，「中國入世沒有讓任何一個國家吃虧，反而使全世界都受益於中國的大市場。根本不存在所謂使其他國家利益受損的情况」。

中國代表團表示，中國積極履行知識產權相關國際條約義務，對內外企業的知識產權一視同仁。中方指出，去年中國知識產權進口額358億美元，居全球第四，稱中國無任何法律強制要求外資轉讓技術，又提及中國新頒布的《外商投資法》明確禁止利用行政手段強制轉讓技術。代表團又稱，美方單方面對華挑起貿易戰，違反世貿規則，不僅損害中方利益，也干擾正常國際經貿秩序，將給世界經濟造成衰退性影響。

王毅：不能在單邊威脅下談判

同日，王毅在紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會時也表示，中美要以包容的心態尊重對方的發展權利。「我們需要找到，也必須找到一條兩個社會制度、文化背景不同的大國在這個星球上長期和平相處、進而合作共贏之道。」

王毅稱，中美競爭和分歧從來都存在，但要做好管控，求同存異，更應聚同化異；中美經貿談判應以相互尊重、平等互利為基礎，以言而有信、言行一致為前提，不能在單邊的威脅下進行，不能以犧牲中國正當合理的發展權為代價。他又說，最近雙方在關稅問題上都採取了釋放善意的舉措，希望第十三輪經貿高級別磋商能取得積極成果。

（綜合報道）

（中美角力）