辦理登機託運安檢 一臉通行

行李掛RFID牌 手機查看位置

《北京日報》報道，大興機場大部分採用智能化設計。大興機場協同航空公司配備400多個自助登機和自助託運設備，出發前的登機手續毋須人手辦理，旅客只需在電子屏幕上點擊觸摸屏，掃描身分證，順利完成手續、託運行李。在行李貼上最新投入使用的無線射頻（RFID）行李牌，就可在手機上隨時留意行李位置。安檢通道也引入人臉識別等技術，旅客從進入航站樓直到登機口，可擺脫紙質登機牌，全程自助「無紙化」。

機械人助停車取車

一切辦妥後完成安檢程序，進入到候機樓，乘客站在中央就能一眼望到盡頭的五條指廊。到指廊最遠端的登機口約600米，步行時間不到8分鐘，效率優於世界其他同等規模機場。對於駕車抵達機場的旅客，停車場亦設有自動智能停車系统，可讓機械人幫忙停車取車。

在國際航班到達方面，大興機場海關在行李檢查區全面配備新型高速CT檢查設備，可使旅客等待時間減半。未來絕大多數旅客入境時可實現「免排隊、免搬箱、免過機」。

（新中國70周年）