造價800億 年內開通116航線 北京大興機場啟用 目標客流破億

習近平出席儀式 讚「三個充分」

習近平昨日上午來到位於北京市豐台區的軌道交通新機場線草橋站，乘坐軌道列車前往大興國際機場出席投運儀式。新華社報道，習近平強調，大興國際機場能夠在不到5年的時間裏就完成預定的建設任務，投入運營，充分展現中國工程建築的雄厚實力，充分體現中國精神和中國力量，充分體現中共領導和中國社會主義制度能夠集中力量辦大事的政治優勢。

大興國際機場位於中國首都北京正南，橫跨北京大興區和河北廊坊；直線距天安門約46公里、距北京城市副中心通州54公里、距雄安新區55公里，地處京津冀區域的中心，是京津冀協同發展重大標誌工程。2014年12月，大興國際機場開工建設。本期工程主要建設「三縱一橫」4條跑道、70萬平方米的航站樓、268個機位的站坪以及相關配套設施。2018年12月，飛行區4條跑道全面貫通，今年2月完成飛行校驗工作。

首日7線通航 國際航線下月啟

昨日下午，這個造價800億人民幣的大興國際機場，迎來各航空公司首航航班，分別來自南航、東航、國航、中聯航、首都航空、河北航空、廈航的7架航機先後起飛。10月27日，還有6家航空公司會在冬春航季首批入駐大興機場。此外，英國航空、波蘭航空、俄羅斯艾菲航空等境外航空公司也將在下月營運大興機場的相關航班。

機場由英國已故著名建築師扎哈（Zaha Hadid）設計，鳥瞰角度看航站樓像「金色海星」，隱含鳳凰展翅的寓意。航站樓整座屋頂由一個中央天窗、6條條形天窗和8個氣泡窗組成，需要用12,800塊不同形狀和材質的玻璃拼接而成。屋頂網架重量逾3萬噸，相當於大半個鳥巢鋼結構的重量。初步統計，大興國際機場共創造40餘項國際或國內第一，是世界最大的單體隔震建築、世界首個高鐵下穿航站樓、世界首個「雙進雙出」航站樓等。大興國際機場一大特色是為旅客提供智能化服務：辦理登機、行李託運、安檢、登機，四大關鍵環節實現全流程自助、無紙化通行、「刷臉」登機（見另稿）。

京雄鐵路駁通 28分鐘來往北京西站

北京大興國際機場順利通航，標誌着京津地區「兩市三場」格局正式形成，也開啟了北京航空交通雙樞紐時代。一個終端區、兩座城市，3座千萬級機場，屬中國民航史上首次。目前，北京大興國際機場線是連接北京大興國際機場和中心城的軌道交通專線，軌道列車最高時速可達160公里，從草橋站到新機場僅需19分鐘。國家鐵路集團有限公司昨日透露，京雄城際鐵路北京西至大興機場段今日（26日）將開通運營，旅客從北京西站乘坐高鐵，最快28分鐘抵達大興國際機場。

明報記者

（新中國70周年）

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