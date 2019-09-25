黑龍江地下主教：地下教會失存在意義

【明報專訊】在中梵就主教任命問題簽署臨時協議一周年之際，梵蒂岡新聞網周一（23日）轉發一篇不獲中國政府承認的黑龍江齊齊哈爾教區主教魏景儀的專訪，魏認為中國地下教會的存在是為了保持信仰的完整，是與教宗聖統制共融的組成部分，「現在這個目的達到了，地下教會繼續存在就失去了意義」。
該專訪原刊於意大利網站「梵蒂岡內部通訊」（Vatican Insider），梵蒂岡官網其後報道有關消息，並附上原文中文版。中央社報道，魏景儀是內地地下教會的標誌人物，曾多次被扣押，2004年被捕時教廷曾強勢呼籲中方說明理由，一度造成中梵關係緊張。
遴選主教 政府有意見「合理」
魏景儀稱，中梵臨時協議最重要的成果是「中國教會不再有與普世教會分裂的危險」，天主教會從明朝末年傳入中國以來，主教與教宗的共融一直沒有間斷，一段時期的非法主教祝聖對這個共融構成威脅，在「聖神推動和說服」下簽署的協議旨在保全和珍惜這個寶貴遺產。他強調，教宗方濟各領導的教會沒有政治和外交目的。
談及遴選主教時的各方影響，魏指「在中國的教會，一個地方教會主教的產生有政府的意見是合理的」，因為「天主教會和地方政府都不希望產生一個和政府矛盾重重的主教」。
關於獨立自主自辦教會，魏景儀引述中央統戰部官員的原話稱，這指「在政治上、經濟上和教會事務方面由中國天主教神職人員獨立自主管理，國外實體不能干涉天主教內部事務，不能利用天主教干涉中國內政……從信仰上來說，中國天主教同世界各國的天主教會都是一致的」。