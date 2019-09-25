黑龍江地下主教：地下教會失存在意義

該專訪原刊於意大利網站「梵蒂岡內部通訊」（Vatican Insider），梵蒂岡官網其後報道有關消息，並附上原文中文版。中央社報道，魏景儀是內地地下教會的標誌人物，曾多次被扣押，2004年被捕時教廷曾強勢呼籲中方說明理由，一度造成中梵關係緊張。

遴選主教 政府有意見「合理」

魏景儀稱，中梵臨時協議最重要的成果是「中國教會不再有與普世教會分裂的危險」，天主教會從明朝末年傳入中國以來，主教與教宗的共融一直沒有間斷，一段時期的非法主教祝聖對這個共融構成威脅，在「聖神推動和說服」下簽署的協議旨在保全和珍惜這個寶貴遺產。他強調，教宗方濟各領導的教會沒有政治和外交目的。

談及遴選主教時的各方影響，魏指「在中國的教會，一個地方教會主教的產生有政府的意見是合理的」，因為「天主教會和地方政府都不希望產生一個和政府矛盾重重的主教」。

關於獨立自主自辦教會，魏景儀引述中央統戰部官員的原話稱，這指「在政治上、經濟上和教會事務方面由中國天主教神職人員獨立自主管理，國外實體不能干涉天主教內部事務，不能利用天主教干涉中國內政……從信仰上來說，中國天主教同世界各國的天主教會都是一致的」。