王金平爭親民黨支持選總統 國民黨：倘確認脫黨 啟懲處程序

中央社報道，在登記成為參選總統被連署人截止後，仍表達參選到底的王金平，要參選只剩靠政黨推薦一途。王金平前日被問到是否考慮向親民黨爭取，他表示這每個人都可以想得到，所以還有待努力；傳媒續問有待努力是否正在爭取、但還在努力，王答道「也可以這麼解讀」。

舉薦與否 親民黨10月決定

親民黨秘書長李鴻鈞前日證實，王金平與親民黨主席宋楚瑜兩邊的友人已開始接觸，王宋兩人尚未碰面。親民黨是否推出人選參加2020年大選，將在10月中旬舉行決策委員會議中討論，而最後結果是由親民黨推薦總統人選、或是黨主席宋楚瑜親自參選，李表示都有可能。該黨組織部主任張碩文重申，親民黨不會「賣門票」，但抱持開放態度，若有合適人選，當然可合作。

王金平脫黨選總統似已箭在弦上。不過國民黨考紀會昨表示，講是一回事，與實際行為要區分開來，目前並無具體證據證明王金平要脫黨參選總統，地方黨部需進一步調查，若確認有足以認定王有脫黨參選總統或攻擊黨籍同志等傷害黨的行為，才會啟動懲處程序。

盼王相挺 韓營留後援總會長一職

不過，國民黨才剛度過鴻海創辦人郭台銘脫黨參選總統危機，如今王金平又蠢蠢欲動，是否將衝擊國民黨總統參選人韓國瑜選情？韓辦發言人何庭歡表示，韓一直就藍營內部整合努力，仍相信藍營內共同人士有共同目標。《聯合報》引述國民黨黨務人士說，王金平是黨內敬重的大家長之一，黨內當然希望王能留在黨內一起打拼。知情人士也透露，韓國瑜陣營一直保留全國後援總會總會長職位虛位以待王金平，就是希望能爭取王歸隊相挺。

不過該黨務人士也表示，王金平雖地方人脈充沛，但在國民黨提名韓國瑜參選後，黨中央的堅壁清野動作，藍營已逐漸整合完成，王看到過去挺王派中常委、立委「轉向」，應要體認脫黨選總統並不可行。