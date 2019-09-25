豁免中國產品關稅 Mac Pro生產線留美

《華爾街日報》報道，有關關稅暫緩期為去年9月至明年8月，獲豁免的商品對組裝這款售價近6000美元（約4.7萬港元）的高端電腦非常關鍵，包括電源、logic board、逾1600個零件的圖像處理模塊，以及無線滑鼠Magic Mouse 2和觸控板Magic Trackpad等外接產品，美國還將退還已支付的稅款。

蘋果早前委託台灣代工廠廣達電腦公司準備在上海附近生產Mac Pro，2013年推出的上一代產品則一直由代工商Flex在得州奧斯汀組裝，並被宣傳為蘋果唯一在美製造的產品。

美企交逾1.6萬申請豁免關稅

另外，有美國公司已遞交逾1.6萬份申請，要求豁免特朗普政府一年前對2000億美元（約1.57萬億港元）中國商品加徵的關稅。其中1萬多份來自明尼蘇達州的Arrowhead工程產品公司，其從中國進口予汽車、割草機的數千個零部件都被徵收25%的關稅，下月15日稅率還將升至30%。美國貿易代表辦公室曾稱，將逐一對豁免申請評估，考慮因素包括產品是否只能從中國進口，以及關稅會否對相關公司造成重大損害。