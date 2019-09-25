美財長：兩周內與劉鶴重啓談判

對於中美重啟談判，路透社報道，梅努欽接受霍士財經新聞網（FOX FBN）訪問時說，「我認為，不會是下周，而是在下下周舉行這些會談。」他還說，兩國談判代表在上周的副手級會談中，就緩和貿易緊張關係取得進展。

中美兩國上周結束副部長級美中貿易磋商後，中國進口商周一購入約10船、共約60萬噸美國大豆。是次採購規模與本月較早時的一批採購相若，預計將於10月至12月從太平洋沿岸西北部的出口碼頭付運。中國企業此番購買美國大豆，是自去年7月中方將美國大豆進口關稅上調25%後達成的最大規模交易之一。

副部級會談後 華購60萬噸美大豆

另據新華社報道，中國美國商會主席夏尊恩（Timothy Stratford）日前在北京接受專訪時稱，經貿摩擦造成的不確定性上升，對美國企業和中國企業制訂投資計劃都產生不利影響。夏尊恩認為，中美經貿磋商已取得建設性、富成效的進展，「我希望能達成對雙方都有利的協議」。

（綜合報道）

（中美角力）