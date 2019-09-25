擱置引渡程序開審 孟晚舟戴腳鐐出庭

微笑入法庭 將審訴8日

孟晚舟因涉嫌違反美國制裁禁令、詐騙、串謀洗錢等罪名，被美國政府要求引渡。與以往屬程序性質的審理不同，案件開始進入實質審理階段，控辯雙方將就案件的證據和關鍵問題辯論。《明報》加東網報道，周一（23日）早上9時30分，孟晚舟乘車抵達法院。在庭警和保鏢陪同下，孟晚舟從容步入法庭，全程面帶微笑，並不時與遇到的記者打招呼。孟晚舟的腳踝仍舊佩戴黑色電子腳鐐。

囚獄翌日 曾傳紙條提醒任正非

孟晚舟律師團隊早前狀告加拿大邊境服務局（CBSA）及皇家騎警（RCMP），稱其聯合美國聯邦調查局（FBI）對孟「非法調查」，並指那是一場事先策劃的陰謀。周一庭審披露了聯邦司法部對該指控的回應，代表律師稱孟在引渡聆訊前提出，該訴訟是沒有明確目標的搜查（fishing expedition），只為蒐集更多資料，以證實對孟晚舟的指控。

華為的「心聲社區」網昨發布華為創辦人任正非，於5月20日接受德國電視台採訪的摘要。任正非說，在孟晚舟被關進監獄翌日，就經她丈夫將一紙條帶給任，「爸爸，所有的矛頭是對準你的，你要小心一點」，但任正非仍堅持飛到阿根廷開會。心聲社區又公開了孟晚舟周一在微信朋友圈的帖文，她稱「感謝風雨同行的你們，讓一米陽光照進了我的心……」。