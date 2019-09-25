十一閱兵 國產主戰裝備「曬冷」 1.5萬人59個方隊亮相 首現女將軍帶隊

按閱兵分列式進行 時長80分鐘

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將在會上表示，本次閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。其中受閱部隊分列式將依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。他稱，在59個方（梯）隊和聯合軍樂團中，裝備方隊又編成陸上作戰、海上作戰、防空反導、信息作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊等7個模塊的32個方隊；空中梯隊則編為領隊機梯隊、預警指揮機梯隊、轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊、陸航突擊梯隊等12個梯隊。

蔡志軍稱，裝備方隊注重聯合編組、聯合指揮、聯合行動、聯合保障，集中體現信息主導、體系支撐、精兵作戰、聯合制勝的特點。如無人作戰模塊，展示陸軍、海軍、空軍無人化作戰發展方向，其中不少無人裝備是首次亮相；信息作戰模組，則安排戰略支援部隊網電對抗、信息通訊、測繪導航、氣象水文等裝備參閱，展示對天基資訊系統的組織運用。

徒步方隊則編成儀仗方隊、各軍種方隊、女兵方隊、院校科研方隊、文職人員方隊、預備役部隊方隊、民兵方隊、維和部隊方隊等15個方隊，多編設將軍領隊，由受閱部隊兩名指揮員共同擔任，不僅將軍人數超過以往，且女兵方隊將由兩名女將軍擔綱領隊，也是歷史上首次。

指揮方隊新亮相 展現新體系

蔡志軍表示，展現了軍改後解放軍重塑的中國特色現代軍事力量體系。其中徒步方隊中很多為首次亮相，如領導指揮方隊，從軍委機關、五大戰區、軍兵種和武警部隊抽組，體現領導管理建設和組織指揮打仗的新體制新特點；院校科研方隊，從國防大學、軍事科學院、國防科技大學抽組，體現軍事院校和科研機構在強軍興軍中的重要地位；文職人員方隊，以聯勤保障部隊為主抽組，體現改革重塑後文職人員在軍隊建設中的重要作用。維和部隊方隊則從維和待命部隊中抽組，體現解放軍維護世界和平和地區穩定的決心及能力。

通過閱兵，「宣示堅持黨對軍隊絕對領導的不變軍魂，宣示堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮的堅強意志，宣示堅定不移忠誠核心、擁戴核心、維護核心的高度自覺。」蔡志軍說。

幾代官兵同場 無邀外軍觀看

至於受閱裝備及參加檢閱的官兵情况，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、解放軍中部戰區副參謀長譚民稱，所有受閱裝備均為國產現役主戰裝備。其中包括部分新型裝備，集中展現我軍聯合作戰裝備體系構成，比較充分地體現了中國國防科研自主創新能力。另外受閱裝備信息化程度普遍比較高。至於東風41等新型裝備亮相問題，「我想離十一還有不足一周時間，請大家拭目以待」。他又說受閱人員有20歲左右的青年官兵，也有60多歲的高級指揮員，是幾代官兵同場受閱，反映出人民軍隊紅色基因的賡續傳承。受閱人員需政治素質、身心素質、軍事素養要符合要求。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙則表示，本次閱兵是解放軍全面改革重塑後的首次整體亮相，屆時將有97個國家的188名駐華武官應邀觀看閱兵活動。此次國慶閱兵未邀請外軍方隊參閱，也沒有邀請外軍領導人專程來華觀看。

明報記者 鄭海龍

（新中國70周年）

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