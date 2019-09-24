稱婚姻自由 湘漢年結婚離婚23次

《瀟湘晨報》報道，長沙天心區民政局婚姻登記處主任粟曉紅表示，2018年下半年，一對男女來辦理結婚登記，登錄電腦進行信息核對時，卻讓登記員大吃一驚，「過去一年時間內，男方登記的紀錄顯示有46條，也就是說結婚離婚23次」。

登記員立刻將異常情況向粟曉紅報告。粟曉紅回憶，當時女方已懷有身孕，而且即將臨盆生產。而根據紀錄，該名有過23次婚姻的男人，距離上次離婚剛過一周。粟曉紅於是問女方是否了解對方，該女子一邊點頭一邊回答道：「我肯定了解啊，我們都戀愛很長時間了。」

多段婚姻僅維持一日

粟曉紅查看男子婚姻記錄發現，他有多次婚姻是前一天結婚，第二天就辦理離婚。粟曉紅於是向男方詢問，試圖了解其結婚的目的，「他就說婚姻自由，想結就結，想離就離」。

最終登記員按照流程仍為他們完成了婚姻登記。今年3月，兩人前來辦理離婚，兩人的婚姻維持了半年多。粟曉紅說，「從他們的臉上覺察不出任何要離婚的悲傷，也不接受調解。不過對於男方而言，這應該是他維持最久的一段婚姻了」。

粟曉紅表示，婚姻並非兒戲，也不該用其來達到什麼目的，相較於結婚，辦理離婚時多了兩樣東西：結婚證和離婚協議書。這兩份東西同時也代表了婚姻背後沉重的責任，希望大家對待婚姻都能更加慎重些。