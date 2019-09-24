陽澄湖大閘蟹昨開捕 平均貴一成 港最快10月初有售

微信公號「蘇州發布」報道，陽澄湖大閘蟹特指蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域產出的、符合一定標準的大閘蟹。產地只限沿湖常熟市、昆山市、相城區、工業園區4個行政區域。據蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會表示，今年大閘蟹產量在1400噸左右，去年是1300噸，2017年則為1200噸。

由於今年高溫天數少，圍網整治後陽澄湖水質改善，陽澄湖大閘蟹普遍比過往大隻，3至4両以上的蟹產量預計比往年增長15%至20%。但陽澄湖養殖水面縮減，加上養殖成本提升，今年10隻裝4両公蟹和3両母蟹的價格預計上漲10%，去年80元一隻，今年預計要90元。

錯過黃金期 內地中秋改送「紙螃蟹」

每年陽澄湖大閘蟹開捕時間，是由陽澄湖大閘蟹行業協會在每年夏末或者秋初根據螃蟹生長、脫殼情况和當年氣候情况確定，今年開捕時間，已經錯過中秋節的黃金銷售時期。不過大閘蟹禮品券、提貨券等「紙螃蟹」卻早已是「未捕先紅」。

《華西都市報》報道，成都市民董先生在中秋節期間，收到朋友寄來的一張大閘蟹券，標明「陽澄湖鎮大閘蟹，1888型」。近年來，大閘蟹禮品券已成為一種送禮方式，在親朋好友、公司客戶之間廣為流傳。

業界：禮品券普遍亂標價

「螃蟹券」預售後，要等到大閘蟹上市才能完成交易，大閘蟹券在業界稱之為「紙螃蟹」。數據顯示，從2016年起，3年來大閘蟹銷售額呈翻倍式增長，2018年銷售額同比增長超過140%。激烈競爭下，蟹券經銷商和電商平台也在爭相低價銷售，業內人士表示，禮券亂標價普遍存在。在電商平台各種不同款式的大閘蟹券層出不窮，但通常標價六七百元的大閘蟹，最終打折後不足原價一半，「商家會把螃蟹標得特別大，實際發貨時，會發特別小的」。業內人士稱，小蟹價格低得多，「如果是150元的蟹券，一般大閘蟹採購成本只有50元」。