金主警告特朗普 貿戰升級影響連任

《華爾街日報》引述兩名知情人士稱，艾德森曾於8月20日到白宮與特朗普會面，目的之一是強化商界想傳達的信息，即貿易戰關稅以及各方面的貿易摩擦導致美國經濟動蕩。

金沙總裁 澳門業務佔六成

在特朗普進一步提高關稅、升級貿易戰後，艾德森又致電特朗普，重複上次會面的觀點，並傳達了「更為緊迫的信息」，表示貿易戰升級或對特朗普的連任造成打擊。據知情人士稱，艾德森的代表還與特朗普競選連任團隊成員進行對話。

其後，美方傳出已與中方官員通話的消息，預告未來將舉行中美高級別會談，特朗普亦宣布延遲對中國提高關稅。報道指，目前還不確定艾德森的電是否對特朗普推遲加徵關稅的決定產生了影響。白宮和金沙集團也暫未置評。

據《華爾街日報》報道，金沙集團自2002年起在澳門開展業務，目前大部分收入都來自澳門。2018年澳門業務收入接近90億美元，約佔金沙集團收入的63%。艾德森是共和黨的主要捐款人之一，據內地《觀察者網》報道，艾德森在2016年大選期間曾向特朗普的競選團隊捐款2500萬美元（約合1.96億港元），成為特朗普最大的金主，對白宮有巨大影響力。