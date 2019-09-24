汪洋南下廣州為葉選平送殯

葉選平因病於上周二（17日）在廣州逝世，享年95歲。

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據新華社報道，葉選平病重期間和逝世後，習近平等中共領導人前往醫院看望或通過各種形式慰問，並對其逝世表示沉痛哀悼，向其親屬表示深切慰問。受中共中央委託，汪洋等昨天專程飛來廣州為葉選平送別，並慰問其親屬。

昨日靈堂中央懸掛黑底白字「沉痛悼念葉選平同志」的橫幅，下方是葉選平的遺像。葉選平的遺體被安放在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着中共黨旗。

上午9時許，汪洋等人到葉選平的遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與葉選平親屬一一握手，轉達習近平等中央領導的深切慰問。中央和國家機關有關部門和廣東省負責人，葉選平生前友好和家鄉代表也前往送別。

公開報道顯示，汪洋上一次離京出席逝世原副國級領導人的送別儀式是在今年3月，前往長沙送別全國政協前副主席（第九屆）毛致用及慰問其親屬。而在北京離世的副國級官員，中央政治局常委一般都會集體出席送別儀式，僅以全國政協原副主席為例，包括2018年離世的趙南起、2014年離世的王文元等，習近平等政治局常委均有出席告別儀式。