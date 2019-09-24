台防長：F16V單打勝殲20 陸軍事專家指為政治文宣

台灣立法院外交及國防委員會昨日初審通過「新式戰機採購特別條例草案」，使台灣空軍向美國採購66架、總價約632億港元F16V戰機有法源依據，全案須交由黨團協商。中央社報道，民進黨籍立委王定宇質詢時詢問，解放軍殲20戰機號稱5代戰機，定義為4.5代戰機的F16V若面對殲20，在目視可見狀况下，兩型戰機作戰能力，台空軍如何因應。

「新式戰機採購草案」過初審

台灣空軍參謀長劉任遠表示，根據戰機性能武器彈藥評估，就解放軍現役殲10、殲11、蘇30與蘇35戰機，台灣空軍的能力在他們之上。劉任遠又指，F16V面對殲20戰機，雙方性能在伯仲之間，但殲20隱形能力會好一點，不過實際數據還不知道；而台灣空軍講求的是整體作戰，可運用空軍在空中的E2K預警機共同反制；而若一對一，「我們絕對把他們打掉」。

台東將設新戰術戰機聯隊

民進黨立委施義芳也質詢，若F16V與殲20一對一空戰的勝率。嚴德發表示，F16V對應解放軍殲20戰機沒問題，且台軍機師戰技高超，「一對一絕對把它（殲20）打掉」。劉任遠補充，一對一空戰機率不高，因為現今都是視距外作戰，而F16V擁AESA雷達，具視距外優勢。

對於66架F16V戰機駐地，劉任遠表示，台灣空軍未來會在台東成立新的戰術戰鬥機聯隊，原駐守台東的訓練聯隊將縮編併入空軍官校訓練指揮部之下。

民進黨籍立委陳曼麗質詢道，F16V預計7年就可以全數飛行，並詢問機師的來源。劉任遠回應，空軍整體編裝90%以上，過去5年人力補充，招收人力大於離退人力，因此，新戰機編裝沒問題，明年起已經逐年補充空勤和地勤能力，人力沒有問題。

對於陳曼麗詢問，台灣未來是否購買美國的F35戰機，嚴德發則回應，因應後續敵情變化、未來威脅，台灣空軍後面還是有需求。

評論員稱定位不同 單獨作戰機會不大

對於台灣國防部長嚴德發等有關F16V對應大陸殲20戰機「一對一絕對可把它打掉」的說法，內地軍事評論員吳戈表示，這更多只是基於政治考慮的文宣說法，F16V和殲20的機型設計及戰機定位並不一樣，一對一的單獨作戰在現代戰爭中出現的機會並不大。

吳戈又指即便假設F16V和殲20單獨相遇，也不意味殲20就會被F16V擊落。殲20的優勢，在於敵機尚未發現它的行蹤時已經將對方擊落。

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