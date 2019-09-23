兩網紅罵戰 演變高雄街頭槍案

「中時電子報」報道，兩名主播分別是網購平台主播連千毅及寵物店直播主鄭又仁。據警方指出，9月17日至19日期間，高雄市鼓山、前鎮發生多宗暴力及槍擊事件，起因是連千毅與鄭又仁在網路多次互罵。據悉，連千毅以外地人之姿到高雄踩地盤，已引發地方勢力不滿，但連卻愛四處嗆人惹事，道上兄弟多為不滿。

「大仁哥」開台 連千毅嗆人「黏你牆上」

未料，連千毅日前在綽號「大仁哥」的鄭又仁開臉書直播時，到其版上聲言「太囂張要把你黏在牆上」，此話令鄭難以嚥下。另外鄭的妹妹曾向連千毅直播平台購物，後來要退貨未果，引發買賣糾紛，才種下惡鬥誘因。

連千毅涉嫌教唆砸高雄寵物店及開槍，警方組成專案小組前日下午荷槍實彈前往新北中和將連逮捕歸案，另帶回邱姓、黃姓兩名關係人釐清案情，並在連的座車上查獲兩把西瓜刀。

前晚「鄭大仁」也遭逮捕，警方查出他17日率眾前往連千毅鼓山區倉庫滋事，認定涉嫌恐嚇罪嫌重大，於其七賢二路妹妹的出租屋處拘提到案。