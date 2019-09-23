湖南運沙車衝市集 10死16傷

疑煞車失靈 多人撞飛捲車底

央視新聞報道，事發於昨日上午8時40分許，一輛車牌號碼為湘A20816裝載沙石的自卸低速貨車從衡山縣聚能沙場出發，沿湘潭縣衡花線由南往北行駛，途徑花石鎮日華街時，撞到多名趕集的行人。內地網上傳出的短片顯示，現場情况慘烈，多人被撞飛臥倒在貨車附近，也有人被捲入車底。

事故發生時正是當地趕墟日，事故路段也是集市。江蘇廣電總台旗下的荔枝新聞報道，有村民稱，具體的事故原因暫不清楚，但聽說肇事司機此前一夜曾通宵打牌。湘潭縣公安局表示，初步調查事故原因或為運沙貨車煞車失控，因早上集市行人較多，釀成車禍。

公安部交通管理局官方微博消息，事故發生後，公安部迅速派出由交通管理局領導帶隊的工作組趕赴湘潭調查處置。應急管理部也在官微發布消息稱，接到事故報告後，應急管理部黨組書記黃明立即到指揮中心與當地負責人通話並視頻連線正在現場救援的湘潭縣消防救援大隊負責人，調度了解事故情况。應急管理部已派出工作組趕往當地，指導處置工作。