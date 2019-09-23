哈羅落戶前海港人可就讀 明年開學涵幼園至高中 學費33萬

另海口辦學招1800人 同期開學

《深圳商報》報道，深圳的項目擬分兩階段建設完成，「哈羅外籍人員子女學校」計劃2020年9月開學，招收幼園至小學（2至12歲）的外籍人員子女；「哈羅禮德學校」計劃2021年9月開學，向小學至高中的中國籍學生招生。至於海口哈羅，據人民網報道，該項目佔地面積近10萬平方米，將建成兩所涵蓋幼稚園、小學、初中及高中階段全日制及寄宿制的學校，學位數量達1800名。

深圳哈羅外籍人員子女學校計劃招收40班約1000名學生（包括港澳台）；禮德高端特色民辦學校計劃招生50班約1500名學生。海口哈羅第一階段計劃先開設幼稚園至初中（2至13歲）的全日制教育，其後將逐步過渡至從幼兒園到高中（2至18歲）的全日制及寄宿制學校。

推自貿試驗區 海南引進學校

人民網報道，自2018年起，海南持續實施《百萬人才進海南行動計劃》，吸納國內外人才，推進海南全島自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設。哈羅落戶的海口江東新區，正是建設中國（海南）自由貿易試驗區的重點先行區域。哈羅國際學校和哈羅禮德學校都是海南政府極重視、親自引進的教育項目。

被稱為「貴族學府」的世界名校，哈羅在內地的學費平均約為27萬-30萬人民幣元一年。哈羅表示，將沿襲英國哈羅數世紀以來的貴族式寄宿教育經驗，深圳前海校區和海口校區也將提供世界一流水準的英式寄宿服務。自1998年開始，哈羅先後在亞洲的泰國曼谷、中國的北京、香港及上海建校。每年大學入學，哈羅畢業生被英國牛津、劍橋和美國長春藤聯盟等知名學府錄取者比比皆是。