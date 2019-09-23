韓朱洪首同台 喊「只有團結沒有心結」

韓：女元帥南征表台灣民心思變

「風傳媒」報道，洪秀柱昨日參加台南市婦女會餐會，韓國瑜與朱立倫都到場，由於韓國瑜、朱立倫自7月28日全代會後再度同台，兩人互動備受關注。洪秀柱會前受訪時，朱立倫主動讓出洪身後的位子給韓國瑜，洪受訪完後媒體追訪韓，朱也出手解圍說，「今天的主角是柱柱姐。」

《聯合報》報道，出席餐會的還有前台北縣長周錫瑋等人，現場高喊「韓國瑜、凍蒜」、「洪秀柱、凍蒜」。韓國瑜說，洪秀柱這次女元帥南征，這種大無畏的精神，告訴大家台灣政治生態已經開始轉變，也可以看出民心思變，台南人已經給民進黨幾十年的機會，明年要讓無能政黨下台。

洪稱與韓朱沒仇 讚韓愛與包容

朱立倫致辭時除了幫洪秀柱加油打氣外，也數度提到韓國瑜，希望大家替韓加油。朱立倫說，不管是母雞帶小雞，還是小雞拱母雞，最重要的一件事是大家團結在一起，沒有個人恩怨，沒有過去的心結，只有團結、打開心結，大家一起團結一致，爭取2020年的全面勝選。

洪秀柱上台時說，媒體問什麼「與朱立倫有什麼恩仇？」 她講「有喔，仇大了」，雖然是開玩笑，但其實有怨氣。她稱怨氣是來自施政不良和民怨積累太大，「大家都是兄弟姐妹、同黨同志，有什麼好仇？尤其韓國瑜市長講愛與包容」。