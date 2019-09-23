粵港澳旅遊論壇：藉旅業下滑破利益衝突

出席論壇的華南理工大學經濟與貿易學院教授吳志才指出，廣東2018年旅遊總收入1.36萬億（人民幣，下同），全國第一；2017年廣東省旅遊業的綜合競爭力、現實競爭力、發展環境競爭力已排名全國第一。香港是世界級首選旅遊目的地，澳門是世界旅遊休閒中心。

大灣區建設全域旅遊目的地，勢必建成世界級宜遊灣區。未來10年，康養旅遊、通旅遊、海洋旅遊、都市休閒、風情小鎮、鄉村旅居、文創演藝、體驗農業、研學旅遊、科技旅遊，10大領域投資規模將達10萬億元。

理大教授：需業界合作「分蛋糕」

而香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副教授麥磊明博士建議，廣東省和香港、澳門成立旅遊目的地管理機構或地區旅遊組織，繼續深入推廣一程多站的市場行銷，在行程安排、逗留天數、地點、簽證、旅遊內容、旅遊套票、網上旅行社（OTA）、線上協調。

麥磊明博士也認為，粵港澳文旅產業融合發展面臨各種挑戰，大灣區目前城市之間存在制度、業態、發展速度、模式等不同，通關過境等，甚至存在固有的利益衝突與競爭，但這個市場蛋糕必須要區域內業界合作。