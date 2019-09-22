國防教育日 多地響防空警報

閱兵綵排 北京多區臨時管制

根據北京市政府的安排，北京昨日上午10時至近10時半，在五環以外區域拉響防空警報，警報按照「預先警報」、「空襲警報」及「解除警報」的順序依次鳴響，每種警報間隔約7分鐘。有北京市民昨日上午在網上稱「北京上空現在拉警報，汽笛聲刺耳，真是居安思危」。不過也有住在五環外的市民稱沒聽到警報聲。

《新京報》報道，在試鳴防空警報之後，中午12時，天安門地區及長安街沿線地鐵的部分車站將臨時封閉。從下午2時起，西北部地區、東部、西部地區高速路、公路也將頻繁採取臨時封閉管制措施。演練期間，西單、王府井、工體等管制區域周邊的各主要商圈也將調整營業時間。像王府井商業街除了出入加強安檢外，還貼出告示，稱營業時間將從早上10時至下午3時。

除北京外，內地多個主要城市都拉響防空警報。澎湃新聞報道，在上海的1400多台防空警報在上午11時35分鳴響，176萬人展開防空疏散演練。廣州則於10時40分試鳴防空警報。