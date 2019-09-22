內地旅團在美車禍4死

猶他州國家公園以西 旅巴撞欄翻側

《新京報》引述外交部領事司微信公眾號昨日消息，美國時間20日中午12時許，一輛載有30名中國公民的旅巴在猶他州布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）以西約3.5英里發生交通意外，4名中國公民死亡，多人受傷。事發地區加菲爾德郡警方昨日亦在社交媒體發布消息稱，旅巴在朝東行駛時偏離道路，撞在路旁護欄上。猶他州公路巡邏隊正調查事故。

上海市文化和旅遊局證實，該旅行團共30人，包括29名遊客和一名領隊。其中上海籍遊客15人，江蘇籍遊客5人，浙江籍遊客6人，安徽籍、河北籍和黑龍江籍遊客各1人，領隊1人為河北籍。新華社稱，目前車禍已有4人死亡，12人至15人重傷，10人輕傷。中國駐美國使館在事發後啟動應急機制，派員到現場看望傷者並了解情况。上海市文旅局稱，涉事旅行社正核實遊客傷亡情况，妥善救治安排遊客。目前為遊客進行意外險投保的太平洋保險人員已介入處理。