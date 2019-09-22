中所建交 王毅：更多國家順應大勢 美國：關切施壓斷台邦交行徑 研各選項

王毅昨與所羅門外長馬內萊（Jeremiah Manele）在京簽署建交公報。中新社報道，王毅表示，中國必須統一，也終將統一，無論事實上，還是法理上，台灣地區過去、現在和將來都是中國領土不可分割的組成部分，這一地位不會改變，也不可能改變，「現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾，我們相信，這些國家當中，一定會有愈來愈多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音」。

所羅門承諾不與台官方往來

據外交部官網消息，中所聯合公報稱：兩國政府同意在相互尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。所羅門群島政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

基里巴斯亦已表明將與北京建交，中央社報道，白宮國安會資深官員透過電郵回覆傳媒查詢指出，基里巴斯做法無助於印太區域的和平與穩定，也不會對該國自身建立可持續、具主權的未來有所幫助。該官員稱，台灣是美國緊密且有價值的伙伴，美方會持續鼓勵各國政府審慎評估這些決定對其主權與繁榮的長遠影響。美國國務院發言人表示，美方對中國持續施壓他國與台灣斷交的行徑持續表達關切，正在研究各種可能的應對選項。

韓國瑜籲北京正視中華民國存在事實

中央社報道，台灣總統蔡英文昨日強調，與非邦交國中主要國家的外交關係顯示國際社會對台灣的支持很強，很多國家用不同方式加強關係，現階段是有史以來國際支持最強的。將代表國民黨出戰2020年台灣總統大選的高雄市長韓國瑜，則呼籲北京當局正視中華民國存在事實。韓國瑜的國政顧問團昨稱，韓國瑜主張兩岸對話、恢復互信。韓國瑜並承諾，當選總統後，會立即建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。