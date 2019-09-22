駐京周記：中國70年 稱呼變化具時代特色

同志、師傅、老闆、老師

新中國民眾之間互稱「同志」。雖有說法此詞源於蘇聯的「達瓦里氏」，但「同志」一詞在中國有將近2000年的歷史，詞源可追溯至《後漢書》的「志同道合」。作為新政權，以「同志」互稱，其「志同」應指建設「新中國」或「共產主義」之理想。但隨着社會和經濟的發展，如今「同志」一詞，更多見於中共官方正式場合的稱謂，以及民間對於同性戀的另一種表述。

1960到1980年代，「師傅」（非師父）一詞開始被用於稱呼掌握手藝的工人或勞動者。追溯詞源，師傅一詞來自於「太師、太傅」，兩者為帝王之師。「師傅」這一民間稱呼的形成的歷史背景在於，當時中國在蘇聯的協助發展工業，工人階級受到社會的極大尊重。但和「同志」一詞一樣，「師傅」的稱謂在改革開放後也逐漸消失。

改革開放以後，「老闆」一詞從港台地區進入到內地，私營業者社會地位攀升，「老闆」也逐漸成為被大眾接受的一種尊稱，尤其服務業更為盛行。如今「老闆」一詞雖未如前兩稱謂「日薄西山」，但卻在南北卻開始被其他稱呼取代，北京天津等經濟發達地區，更願意以「老師」相稱；南部經濟發達地區，「×老闆」則漸漸被「×總」替代。可能在民眾的意識中，以「老闆」互稱多少有些洗腳上田的土豪味道，而以「×總」互稱，則更突顯專業和高級白領氣質。

任何時代的稱謂都是社會經濟的一種反映，但究竟為何以「老師」互稱？其中有何特殊背景？在內地現在倡導尊師重道的背景下，是否也有一定關聯呢？

明報記者 鄭海龍