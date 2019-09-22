魏鳳和赴俄軍演晤普京 穿新式迷彩服亮相

普京高度評價參演中國軍隊

新華社報道，魏鳳和在3日的訪問中，與普京等一同觀摩實兵演練。魏鳳和還視察中方導演部、聯合戰役指揮部，看望慰問中方參演官兵，並出席演習裝備展示、授獎儀式等相關活動。在與普京交談時，魏鳳和表示，在中俄兩國元首戰略引領和親自推動下，當前中俄關係處於歷史最好時期。中方願與俄方一道，深入發展新時代中俄關係，繼續加強各領域務實合作，共同維護地區安全和世界和平。普京對中國軍隊參加今次演習予以高度評價，表示將繼續與中方推進軍事安全和其他領域全面合作。

魏鳳和還與俄國防部長紹伊古就加強兩軍務實合作交換了意見，並與赴俄觀摩演習的其他參演國有關領導人會面交流。其間魏鳳和身著的新式迷彩服也亮相國際場合，《環球時報》根據國防部官方微信號「國防部發布」昨日發布的圖片，指出魏鳳和身穿的是新式迷彩服。對比2018年魏鳳和赴俄觀摩演習的照片，此次他穿的新式迷彩服除了顏色不同外，上將軍銜也從領章變成肩章；與舊時作訓迷彩服不同的，還包括左胸口多了姓名牌。

內媒：新服標識名字 隱蔽性更好

報道稱，這代表解放軍迷彩服即將有一次更新換代。從細節看，新式迷彩服和國際更為接軌，很多國家軍隊迷彩服都標識有名字，比較容易識別。此外，從新式迷彩作訓服的顏色分析，可看出和自然環境的融合更匹配，隱蔽性更好，更適應現代戰場的需要，更具有實用性，實戰性，對軍人在戰場環境生存和保護能力有明顯提升。目前中國軍方穿著作訓迷彩服是2007年8月1日使用的07式系列服，分為叢林迷彩、荒漠迷彩、林地迷彩、海洋迷彩、城市迷彩等版本。