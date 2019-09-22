副部級貿談結束 中方取消訪美農業州

新華社：建設性討論 美方：富成效

新華社昨日的報道僅百餘字，稱中美雙方經貿團隊9月19日至20日在華盛頓舉行副部級磋商，就共同關心的經貿問題開展了「建設性的討論」。中美雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排。雙方同意將繼續就相關問題保持溝通。按中方的外交術語，「建設性」即提出的建議有參考性，顯示雙方仍有分歧。美國貿易代表辦公室（USTR）當日稍早也發布聲明稱，這場「聚焦改善兩國貿易關係」的會談「富有成效」（productive）。聲明還稱，美國期待着歡迎中國代表團參加10月的高級別會談。

與此同時，蒙大拿州與內布拉斯加州農業局上周五表示，中方已取消原定的參訪農業區計劃，提前返回中國。法新社報道，蒙大拿州農場局發言人，中國大使館官員20日通知她，這次倉卒規劃的訪問行程，因「更新的議程」而取消。內布拉斯加州農場局發言人也說，中國代表團來訪也已取消。此前中美均曾互相示好，美方透露，中方代表團本周將訪問美國農業區。不過中方未有證實這一行程。而美國貿易代表辦公室稍早一連發布3份《聯邦政府公告》，免除437種中國產品的加徵關稅。

路透：無結果並不罕見

路透社引述一位知情人士表示，中國代表團在會談中沒有就包括知識產權保護、強迫技術轉讓、工業補貼和其他貿易壁壘在內的核心結構問題提出任何新建議，因而美方的結論是「還沒有接近達成協議」。這位消息人士和另一位熟悉談判的人士說，中方代表團團長、財政部副部長廖岷提出中國的要求，即任何交易都必須取消所有美國加徵關稅並保持平衡（be balanced），並非北京作出全部讓步。消息人士還指出，副部級會談沒有結果的情况並不罕見，因代表團並沒有被授權達成協議或提出新條件。

特朗普：盼完整協議 非只購農品

與此同時，美國總統特朗普亦再改口風，在上周五向媒體表示他希望達成一項完整的貿易協議（complete deal），而不僅僅是達成一項讓中方採購更多美農產品的部分協議。特朗普還強調，他不需要在2020年總統大選之前達成協議。特朗普在白宮歡迎到訪的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）時強調，關稅沒有為美國帶來損失，反觀中國正經歷「糟糕的一年」，不久後來自其進口商品的關稅收入將達到1000億美元。特朗普日前在Twitter還稱，中國將在會談後大量購買美農產品。

明報記者

（中美角力）

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