華為新手機沒Google Play 勢挫銷情

稱iPhone 11 Pro 鏡頭「學習」華為

Mate 30系列是美國在今年5月發出禁售令後華為推出的第二款新手機。Mate 30採用6.62吋全熒幕，售799歐元；Mate 30 Pro則採用6.53吋環幕屏，彎曲角度達88度，售價1099歐元。Mate 30系列並未搭載華為自研的鴻蒙系統，而是採用開源版本的Android系統。《法蘭克福彙報》認為，Mate 30系列安裝的不是Google授權的最新版本，將無法使用Google移動服務、Play Store和下載Gmail、YouTube或地圖等應用程式。不過，華為消費者業務總裁余承東在發布會上表示，華為將提供自己的移動服務HMS。

余承東還提到剛發布的iPhone 11系列不僅未具備5G功能，iPhone 11 Pro背後的鏡頭設計，也是向華為學習，但他未說明新機什麼時候將在何處出售。荷蘭科技網站LetsGoDigital.org稱，華為在歐洲有5億客戶，發布會選在慕尼黑，新機若不在歐洲賣，就很奇特了。《南德意志報》認為，這是世界上最好的手機，但沒人會買。