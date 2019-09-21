獵鷹高教機將亮相閱兵 今最後綵排 消息：培訓艦載機機師

明報記者

一連三日全程「帶妝綵排」

北京市公安局前日發布天安門地區及長安街沿線分時分段封路措施。按全程演練保障規劃，從今日凌晨起，駐扎昌平閱兵村的受閱部隊將開赴天安門地區演練，直至周一結束。作為國慶閱兵前最後一次全流程演練，除參演車輛裝備外，所有參演人員亦被要求「帶妝綵排」。

本報獲悉，在今次閱兵式上，解放軍將展示新裝備的「獵鷹」高級教練機。資料顯示，去年8月，中國海軍航空兵正式宣布陸基版「獵鷹」高教機批量列裝服役。但從披露的圖片顯示，閱兵中將出現的高教機編號和塗裝與以往裝備的獵鷹高教機編號有別，疑是尚未正式披露的「艦載機版高教機」。

《中國航空報》17日報道稱，航空工業洪都公司飛機設計所總體室主任閆會明帶領團隊，在過去10年始終堅持預研，突破了決定某新型號成敗的特殊機構設計。文中匿名的機型被認為便是艦載機版「獵鷹」高教機。

國產航母列裝在即 機師需求增

消息人士向本報表示，軍方加快艦載機版高教機的裝備是為加快培養艦載機機師。他稱，首艘國產航母列裝在即，第2艘國產航母也下水可期，令艦載機機師的培訓愈顯緊迫。而獵鷹的艦載機教練機版的裝備，可以使艦載機飛行員脫離地面模擬起落的限制，更好和更快地掌握艦載機一般性操作和在複雜性海况與天氣的環境下的駕駛技術的提升。「不然就算造再多殲-20或者殲-31，沒有足夠數量的飛行員，也不能支撐裝備軍力。」但該人士並未向本報證實艦載機版高教機是否已被列裝部隊。

據悉，在遼寧艦服役前，解放軍訓練艦載機機師依靠的是「海山鷹」高教機，海軍航空兵於去年裝備的陸基版「獵鷹」高教機與「海山鷹」相比，除氣動外形更接近殲-20外，航電系統和雙引擎基礎亦是訓練執飛四代機機師必不可少的教具，可減少訓練駕駛的時間。