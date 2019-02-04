貿戰降溫 美不向437項華貨加徵關稅

據「第一財經」報道，本次美方的關稅排除清單涉及貨品，主要為各類儀器設備零部件、有機合成材料、日用品、化學製品、紡織品、機電設備、化工製品、鋼鐵製品等。這些貨品分佈在美國去年以來宣布的340億美元、160億美元、2000億美元3批加徵關稅的中國商品中。用於聖誕樹裝飾的一款小型照明裝置也在今次排除清單上。據美媒CNBC報道，是次清單起於逾1100項美國企業提出的申請，有分析認為當局旨在紓緩關稅戰對本土行業的影響。

中國農業官員下周訪美農場

中國財政部副部長廖岷率領約30名中國官員，當地時間周四（19日）在華盛頓與美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）等官員會晤，為10月在美舉行的第13輪中美經貿高級別磋商鋪路。會談預計今日結束。路透社引述一名了解討論詳情人士的消息稱，今次商討焦點可能高度集中在農業議題，包括美方將要求中國大幅增購大豆等美國農產品。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，中方官員將於下周參訪美國農場，作為「釋出善意」的一環。CNBC報道指參訪團由中國副農業部長屈冬玉率領，將與農產商會面，計劃走訪蒙大拿州及內布拉斯加州。

另據《南華早報》周四報道，特朗普的中國政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，倘短期內無法達成貿易協議，特朗普準備將貿易戰升級，例如將現有關稅提高到50%或100%。他表示，那些認為特朗普揚言發動全面貿易戰「只是虛張聲勢」的批評人士錯了，特朗普還有關於金融市場等選項。

（綜合報道）