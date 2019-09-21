所羅門傳媒：總理訪華不赴聯大

路透社周四（19日）引述兩名所羅門群島議會消息人士透露，索加瓦雷可能將缺席聯合國大會，內政不穩是原因之一，或由外交部長代表出席。美國政府消息人士則稱，索加瓦雷7月時約定美國副總統彭斯（Mike Pence）在聯合國大會時會面，惟彭斯得悉所羅門群島與台灣斷交後決定取消。

《所羅門時報》同日引述該國官員消息報道，證實索加瓦雷將不出席聯合國大會。該官員還透露，索加瓦雷將訪問中國，將正式確認兩國建交的決定，中國對所國提供援助、包括大型基建項目等也屬討論議題。

另外，索加瓦雷昨日發聲明表示，逾100名在台交換生將於明年初轉介至中國大陸。

台斷交前夕 中鐵投得所國金礦工程

另據《環球時報》日前報道，國企「中國中鐵」上周四（12日）以8.25億美元（約64.6億港元）中標所羅門「金嶺」金礦項目施工總承包工程，合約期將持續到2034年3月。值得一提的是，此消息當日已出現在內地A股的上市公司信息中，中國中鐵在台所斷交當日（16日）以公司董事會名義正式對外公告。