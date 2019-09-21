近夏威夷 基里巴斯位置利監控美軍

曾棄陸投台 40年兩轉向

僅有約11萬人口的基里巴斯，是世界上最貧窮國家之一，陸地面積僅811平方公里，細過香港，但有33個島嶼分佈於360萬平方公里海域，相當於中國逾三分之一國土面積。地處太平洋中央的基里巴斯跨越赤道南北和國際日期線，是全球唯一跨越東、西、南、北半球的國家，其東部萊恩群島（Line Islands）最北端距離美國太平洋艦隊所在地夏威夷只有約1600公里，戰略位置重要。

早在1997年，中國便在基里巴斯建立其第一個海外「航天測控站」，聲稱用來協助監控載人航天工程及協助「北斗」衛星定位系統，但美國稱該站鎖定目標是美國軍事設施。

另外，南太平洋島國近期再因氣候變化議題齟齬，上月在太平洋島國論壇（PIF）上，包括基里巴斯在內的小島國家集團（SIS）起草宣言，呼籲各國提高減碳目標、加速淘汰煤炭，因澳洲強力反對，未能達成嚴格減排方案。基里巴斯棄台投陸後，該集團8個成員國中與北京和台北有邦交的各佔一半。