五天失兩邦交國 與基里巴斯斷交 台斥陸銀彈挖角

在周二（17日）召開的聯合國大會上，基里巴斯剛與另外10個台灣邦交國聯署致函聯合國秘書長古特雷斯，支持台灣「入聯」。不過，前晚傳出台基邦交生變，台外交部長吳釗燮昨天下午召開記者會宣布斷交，基里巴斯也發聲明稱，承認「一中」原則，與台灣斷交，將同中國大陸復交。

基國索款購客機 台拒絕 京施援

中央社引述吳釗燮指出，基里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）曾向台灣索求7000萬美元（約5.5億港元）贈款以購買民航客機，台方認為援贈營利用途的商用客機不符台灣《國際合作發展法》，轉為建議以優惠商業貸款相助，惟基方拒絕。吳又指情報顯示，北京已承諾提供贈款供基里巴斯採購多架民航機和商用渡輪等，誘使該國外交轉向。吳續稱，馬茂2016年上台後常與大陸有互動，包括去年初到第三地與大陸政府官員接觸，其間不斷向台灣提到購機案，而近期北京政府也藉由漁業公司或其他商業投資長駐基里巴斯，滲透該國政界並擴展影響力。他還說，所羅門斷交時，基里巴斯就決定「要跟着一起走」，這幾天發展得很快。

蔡英文：京密集打壓圖扭轉大選

台灣總統蔡英文昨表示，現在距離2020年台灣總統大選只剩100多天，「也是中國在這個時刻密集打擊我們的原因」，對基里巴斯斷交「非常遺憾」，指後者選擇做中國大陸的棋子是個「很大的錯誤」。她稱，情報顯示選舉前陸方會持續打壓與脅迫，以扭轉大選，告訴台人「我們不能買戰機，我們不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國低頭的總統」。蔡英文強調，對於一國兩制，台方的答案只有「不可能」3個字。

京：轉向證「一中」大勢所趨

外交部發言人耿爽昨在例行記者會上表示，基里巴斯的外交轉向再次充分說明，堅持「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨。對於台灣指控大陸以金援挖走台邦交國，耿爽稱，這些言論再次暴露他們「以己之心度人之腹」的心態，「習慣於用『金錢買外交』的人可能理解不了」。

美國在台協會（AIT）表示，美國對此深感失望，批評中國積極改變兩岸現狀，破壞區域穩定，更有損數十年來維持和平、穩定及發展的架構。

在斷交消息公布前，台北市長柯文哲表示，台灣需要建立一個「就算邦交全斷光還是要活得好好」的機制，稱部分友邦小國對台實質影響很小，台灣應集中鞏固與大國的實質外交。

民進黨立法院外交及國防委員會召委王定宇指出，這是中國國家主席習近平的戰術，一是要影響台灣總統大選，二是給台灣主張「一中同表」的人添柴火，三是轉移香港反修例運動的焦點，四是中國要在南太平洋建立戰略基地。國民黨立法院黨團總召曾銘宗則擔憂將出現雪崩式斷交，呼籲大陸勿把台灣逼入牆角。

美艦同日越台海 中央社罕有即報道

另外，台灣國防部將美艦今年第8度通過台海定義為「自由航行」，稱軍方全程掌握，沒有異樣。台灣中央社以「中國奪邦交國之際 美作戰艦再通過台灣海峽」報道這則消息。

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