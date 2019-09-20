國慶日天安門區停供煤氣

【明報專訊】北京市公安局近日宣布，9月21日至23日在天安門地區及長安街沿線將舉行國慶70周年慶祝活動第3次演練。屆時，天安門地區及相關道路將分時、分段交通管制。北京市政府也發布公告稱，慶祝中華人民共和國成立70周年聯歡活動舉辦當日及預演期間，在天安門廣場及周邊地區燃放煙花。有住在附近的社區接到通知，稱從9月30日晚開始到10月1日慶典結束，住宅煤氣供應會暫停。
周六全流程綵排 分段交通管制
《北京日報》引述市公安局通告顯示，部分交通管制路段集中在天安門廣場附近，9月21日10時至9月22日演練活動結束，天安門廣場東側路、西側路，人民大會堂南側路，除持有演練活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。
北京PM2.5見歷史新低
北京市長陳吉寧在昨日國務院新聞辦舉行的發布會上表示，北京市空氣質量已經實現從「APEC藍」、「閱兵藍」到「常態藍」，從PM2.5年均濃度的數據看，2018年比2013年累計下降43%，今年1至8月降至42微克/立方米，8月當月僅23微克/立方米，為有監測數據以來最低值。
另據內地網民在網上爆料，有住在天安門區域的社區通知住戶， 9月30日晚開始將停止煤氣供應，直到慶典結束才恢復正常。面向長安街的住宅窗戶，一律貼上反光紙，並要求居民在10月1日早8時下樓集合，天安門周邊的慶典活動結束才能返家。