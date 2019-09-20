西北變濕暖 戈壁沙漠泛綠 官媒：或影響經濟格局

氣溫上升旱情歷年最輕

在離蘭州千里之外的敦煌，乾旱氣候令莫高窟保存千年。然而，今年由於雨水豐沛，莫高窟附近戈壁沙漠也泛起綠意。

此外，冰川融水量增加、河流徑流量增加、湖泊水位上升等現象，也在西北出現。新華社報道，這些零星變化早已出現在科學家的視野之中。1980年代，中國科學院院士施雅風就關注到西北降水增多的變化，他提出西北氣候可能正由暖乾向暖濕轉型的推斷。

國家氣候變化專家委員會副主任丁一匯說，「30多年來的情况證實了這一推斷。降水增多主要由於氣候變暖，趨勢預計持續到21世紀中葉。」丁一匯表示，「自然變暖的正周期與人類活動導致全球變暖的正趨勢疊加，導致這一情况。這是趨勢，而非周期震盪。」

甘肅省氣象局副局長張強說，西北地區對全球變暖的響應更敏感，氣候變化帶來的影響也更顯著。如西部生態安全屏障祁連山，1973年至2016年平均每10年升溫0.45攝氏度，明顯高於全國和全球平均水平。

去年甘肅省降水量為近60年第二，農作物主要生長季旱情為歷年最輕。全省植被覆蓋度為近18年最高，戈壁、荒漠面積減少，生態環境顯著恢復。蔬菜、水果等經濟作物適種區正向北、向高海拔地區移動。

但專家認為，氣候變暖也是雙刃劍，西北地區出現「旱澇並存並增」新情况，極端天氣增多加大了防災減災壓力。

隨着全球暖化，海平面逐漸上升。內地網民依據數據推測，這將對中國沿海地區產生重大不利影響，不少地區將被海水淹沒。

海平面漸升 東部沿岸恐淹沒

新華社《環球》雜誌副總編輯劉洪的微信公眾號「牛彈琴」認為，大西北正在變暖變濕與全球氣候的變暖趨勢一致。在全球氣候的變暖趨勢下，西北重新綠起來將改變中國甚至世界。不過， 這種改變，將是一個相當長期的歷史，也是相當長期的博弈。