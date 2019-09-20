北京聞風：香山新闢「紅色景點」 黨員紛至「打卡」／文：鍾鳴九

臨近新中國成立70周年大慶，習近平近來到多處紅色紀念地視察。12日下午，他又到北京香山公園內的香山革命紀念地以及新建的香山革命紀念館視察。官媒稱，習近平此行「既是對風雨歷程的回顧，更是對追求美好未來的鞭策」。

重新修復開放的香山革命紀念地共8處舊址，除毛澤東的辦公居住地雙清別墅，還包括朱德、劉少奇、周恩來、任弼時的辦公居住地「來青軒」，此外還有中央所屬機構當年的辦公舊址。

「雙清別墅」是毛澤東1949年3月進京時第一處辦公居住地，儘管他在此僅住了半年，在中共歷史上卻頗具影響，解放軍渡江戰役及新中國籌建等重大事宜，均是毛澤東在此指揮完成，此次習近平視察香山，也首先參觀了「雙清別墅」。

習視察翌日 香山公園現人龍

習近平的視察，帶旺當地的參觀熱度。13日一早，香山公園外就出現等待入園的人龍，據統計，紀念地開放頭兩日，即接待2.7萬名參觀者，當中除了普通遊客，還包括不少單位組織人員。

一名北京市中共黨務幹部表示，參觀紅色紀念地，歷來是各級黨組織活動形式之一。在新中國成立70周年慶典之際，加上正在開展的主題教育，香山革命紀念地必成各基層黨組織參觀學習的「打卡地」。

推主題教育 京書記促安排遊覽

據悉，近日北京市委書記蔡奇率市4套班子領導人集體到香山革命紀念地瞻仰學習，並開會傳達習近平視察香山革命紀念地時的講話。會議要求第二批主題教育要安排各區各單位到香山革命紀念地接受革命傳統教育。

中共今年6月開始的「不忘初心 牢記使命」主題教育，9月初已啟動第二批，範圍包括高校、市、縣機關及其直屬單位和企事業單位、鄉鎮、街道和村、社區等，涉及單位和人員範圍廣、數量大。

該名黨務幹部說：「現在去香山革命紀念地參觀需預約，但公布的兩個預約電話打了兩天，都是忙音無法接通。預約都排隊，看來參觀的人太多了。」

鍾鳴九