國企改革下步：加快退出一般行業

在中美貿易談判中，減少對國企的補貼是雙方爭議一大焦點。中新社引述翁傑明承認，目前在中國國民經濟的290個門類中，國企涉及的門類仍高達約280個，因此國企改革下一步的重要任務，就是加大從一般競爭行業的退出力度，「有序的退或者是從戰略性管控型投資轉變為一般性的財務投資」。此外，接下來國企改革的重要任務還包括持續推進以管資本為主的國企國資監管體制改革，以及持續推進更有活力的經營機制轉化。

翁傑明指出，近年國有經濟佈局結構調整取得明顯成效，中央企業已由113家減至96家，降幅15％，國資向關係國家安全、國民經濟命脈和國計民生的重要行業和關鍵領域集中，在軍工、電網電力、石油石化、交通運輸、電訊、煤炭等行業的佔比達80.1%。

混改後央企 逾七成見利潤增長

翁傑明表示，混合制改革成為國企改革的重要突破口，目前有三分之二的央企引進各類社會資本，半數以上的國資集中在上市公司，各省區市混合所有制企業戶數佔比達49%，2013至2018年實施混改的央企子公司中，混改後見利潤增長的企業超過七成。

他還透露，央企集團層面和2600多戶全民所有制子公司已全部完成公司制改制，同時83家央企已建立外部董事佔多數的董事會，央企所屬二三級企業建立董事會的達到76%，各省級國資委出資的一級企業建立董事會的達到90%。