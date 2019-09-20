網安組織因美禁令 暫停華為成員資格

FIRST成員遍92地區 包括政府民企

據《華爾街日報》報道，FIRST成立於1990年代，由多國公司、政府和專家組成，旨在解決電腦安全漏洞問題，並分享有關漏洞資訊，迄今已發展為非正式的、針對大型全球黑客和網絡安全事件的第一應急機構。

根據官網資料，FIRST目前擁有分佈92個國家及地區的492個成員，其中政府成員包括美國國土安全部（US Department of Homeland Security）和英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）。中國成員則包括華為在內的10家機構或企業，包括國家互聯網應急中心、阿里巴巴集團安全響應中心、中國移動、中興及海康威視等。

失情報分享 漏洞修復力勢減

目前官網的成員列表上，華為名稱旁已標註「Suspended（暫停）」。據《華爾街日報》報道，暫停華為的成員資格，意味禁止華為參與成員之間有關軟件故障等問題的討論，或將降低華為修復自身系統漏洞的能力。華為也不能繼續參加組織內名為特殊利益小組（Special Interest Groups）的敏感討論，以獲知有關網絡漏洞資訊的細節，或繼續使用分享惡意軟件資訊的自動化平台。FIRST表示停止資格是暫時的，正與美國討論重新接納華為一事。

自美國5月封殺華為後，SD卡協會、Wi-Fi聯盟﹑藍牙技術聯盟等多個行業組織曾相繼將華為除名，後又逐一恢復。

新手機發布 無Google Maps或YouTube

另據美國傳媒CNBC報道，華為周四在德國慕尼黑舉行Mate 30系列發布會，該系列手機裝載開源版本的安卓（Android）操作系統，但缺少預先裝載的Google官方應用程式如Google Maps, Gmail或YouTube。高德納諮詢公司（Gartner Research）副總裁司馬文（Annette Zimmermann）認為，「沒有很多用戶會使用（不能使用Google的）手機。」

早前有媒體報道，因美國禁令，華為智能手機收入今年預計損失100億美元。在其主要的海外市場歐洲，華為的市場份額已下跌5個百分點。

任正非籲美接受 免現「數碼柏林牆」

另外，華為創辦人任正非本月初接受《紐約時報》專欄作家弗里曼（Thomas Friedman）專訪時表示，華為可向美國企業轉讓5G的全部技術和工業秘密，從而中、美、歐形成一個三角平衡體系。他強調，如美國一意孤行不接受華為，科技世界將會出現「數碼柏林牆」。

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