北京冬奧吉祥物評價兩極 熊貓「冰墩墩」 有讚可愛有彈太醜

新華社報道，身兼第24屆冬奧會領導小組組長的副總理韓正和國際奧委會主席巴赫、北京冬奧組委負責人及運動員和冰雪少年代表，前晚在首鋼園區國家冬運訓練中心冰球館一同開啟裝置，為冬奧會吉祥物「冰墩墩」揭開面紗。隨後，身兼北京冬奧組委主席的北京市委書記蔡奇、殘疾運動員和冰雪少年代表，一同揭開冬殘奧會吉祥物「雪容融」的面紗。

廣州美院設計 6000方案中脫穎

吉祥物徵集活動歷時84天，共收到設計方案5816件，內地31個省、自治區、直轄市，香港、澳門和台灣均有提交作品。外國作品來自五大洲35個國家。「冰墩墩」將熊貓形象與富有超能量的冰晶外殼結合，是來自廣州美術學院設計團隊的作品。冬殘奧會吉祥物「雪容融」以燈籠為原型設計，由吉林藝術學院的設計團隊創作。

對於兩個吉祥物，民眾有讚有彈。有內地網民批評吉祥物「太醜了」、「超難看的」，亦有不少人表示欣賞，覺得「還是很可愛」。花樣滑冰世界冠軍韓聰調侃說，冰墩墩是桶形的。新華社旗下《參考消息》引述不少海外網民稱覺得吉祥物十分可愛，有網民甚至認為是「史上最可愛吉祥物」。Twitter網民JennaSloan25認為「冰墩墩」太可愛了，「不是我誇張，這是我誓死要保護的吉祥物！」網民「Rapunzel_EXO」也說，簡直是史上最可愛的吉祥物！日本網民MiraiGorin則說「還是更喜歡（2020年東京奧運會吉祥物）Miraitowa，不過「冰墩墩」也非常可愛啦」。冬奧美國和日本代表團率先在網上歡迎兩個吉祥物的誕生。