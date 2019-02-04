華為擬斥百億 全球招500萬開發員

「新浪新聞」報道，在上海舉行的2019華為全聯接大會上，華為副董事長胡厚崑宣布新一輪「沃土計劃」，計劃未來5年針對產業生態開發再投入15億美元，匯集500萬人才，協助全球伙伴「開發下一代的智能應用和解決方案」。據美國傳媒CNBC報道，計劃目的是鼓勵外部業者為華為設計應用程式（Apps），包括可能為手機作業系統「鴻蒙OS」設計Apps；華為周五（20日）將公布計劃細節。華為2015年首度發布「沃土計劃」，5年投入10億美元打造開發平台，公司稱迄今已支援全球逾130萬開發者和1.4萬個獨立軟件供應商。

特朗普放風：或大選前與華達協議

另據路透社引述特朗普稱，「我認為可能很快就會達成協議，可能在選舉前，或者選舉後一天。如果是在選舉之後，這將是前所未見的協議，一個史上最好的協議。中國知道這一點。」特朗普稱，北京當局認為他將輕鬆連任、更希望與其他人打交道，因為他告訴中方，若是在選後達成協議，協議條件將會比現時更差。