中俄簽聯合公報 拓航天通訊合作

【明報專訊】國務院總理李克強與俄羅斯總理梅德韋傑夫前日在聖彼得堡舉行中俄總理第24次定期會晤，雙方發表聯合公報，商定擴大雙邊合作規模，其中涉及航空航天、通訊等高科技合作目標，包括將加強在衛星導航、月球和深空探測、運載火箭、遙感技術，更提出「建立規避制裁風險的移動終端操作系統」等合作項目。
李克強：歡迎俄企赴華推創科
新華社報道，兩名總理前日會晤後一同見記者，積極評價會晤成果。李克強表示，今年是中俄建交70周年，雙方在能源等傳統領域合作取得新突破，在跨境電商、科技創新等新興領域也不斷呈現新亮點。他表示，中國正進一步擴大開放，全面放開製造業，歡迎俄國企業赴華投資興業，用好明年及後年中俄科技創新年契機，推動創科合作升級。梅德韋傑夫也表示兩國全面戰略協作伙伴關係進入新時代，願同中方一道努力，將合作重點從傳統能源領域向高科技領域拓展。
雙方昨日發表聯合公報，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技、數碼經濟等領域10多項合作文件的簽署。公報重申將加強在戰略性問題上的互相支持，拓展務實合作，加強人文交流及國際協作，鞏固中俄新時代全面戰略協作伙伴關係。
公報指出，雙方商定繼續挖掘合作潛力，進一步擴大雙邊合作規模，包括將加強衛星導航合作；拓展在月球和深空探測、運載火箭、遙感技術和低軌衛星通訊技術應用、電子元器件等領域大項目上的長期互利合作；共同建立規避制裁風險的移動終端操作系統，推動雙方企業就該系統在中俄製造設備上的應用，探討開展通訊、物聯網、人工智能等領域的研發合作等。