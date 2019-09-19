中俄簽聯合公報 拓航天通訊合作

李克強：歡迎俄企赴華推創科

新華社報道，兩名總理前日會晤後一同見記者，積極評價會晤成果。李克強表示，今年是中俄建交70周年，雙方在能源等傳統領域合作取得新突破，在跨境電商、科技創新等新興領域也不斷呈現新亮點。他表示，中國正進一步擴大開放，全面放開製造業，歡迎俄國企業赴華投資興業，用好明年及後年中俄科技創新年契機，推動創科合作升級。梅德韋傑夫也表示兩國全面戰略協作伙伴關係進入新時代，願同中方一道努力，將合作重點從傳統能源領域向高科技領域拓展。

雙方昨日發表聯合公報，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技、數碼經濟等領域10多項合作文件的簽署。公報重申將加強在戰略性問題上的互相支持，拓展務實合作，加強人文交流及國際協作，鞏固中俄新時代全面戰略協作伙伴關係。

公報指出，雙方商定繼續挖掘合作潛力，進一步擴大雙邊合作規模，包括將加強衛星導航合作；拓展在月球和深空探測、運載火箭、遙感技術和低軌衛星通訊技術應用、電子元器件等領域大項目上的長期互利合作；共同建立規避制裁風險的移動終端操作系統，推動雙方企業就該系統在中俄製造設備上的應用，探討開展通訊、物聯網、人工智能等領域的研發合作等。