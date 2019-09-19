所羅門與台斷交 彭斯取消晤總理

路透社引述一名匿名美國高級官員稱，索格瓦雷與彭斯原定在紐約舉行的聯合國大會進行場邊會談，「但所羅門群島決定與台灣斷交、轉而在外交上承認中國是有後果的。他們傷害了過去一直牢固的關係」。而彭斯已拒絕與索格瓦雷會面。中央社亦稱，美國參議員魯比奧（Marco Rubio）被問及台所斷交時也表示「很令人失望」。

京：美無資格說三道四

對於美方反應，外交部發言人耿爽表示，美國1979年就與中國建立外交關係，「有什麼資格對另一個主權國家在一個中國原則基礎上作出同中國建交的決定來說三道四？」他說：「美方如果真心關心太平洋島國，就應多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒、粗暴地干涉島國的內政。」

另外，聯合國大會周二（17日）在紐約總部召開，台外交部昨表示，海地、聖盧西亞等11個友邦已聯名致函聯合國，支持台灣參與聯合國。