美密件揭對台售武關鍵 列根暗廢《八一七公報》

明報記者

《八一七公報》與1972年的《上海公報》和1979年的《建交公報》合稱「中美三個聯合公報」，形成中美雙邊關係的基礎。《八一七公報》最重要的條文是：「美國政府聲明，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。」

上月美國批准向台灣出售66架F-16V戰機，價值80億美元（約627億港元），中國外交部就指違反「中美三個聯合公報」，特別是《八一七公報》規定。

備忘錄：減軍售需和平解決台灣問題

上周離職的親台鷹派白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）上月30日簽署解密一份文件，是列根1982年8月17日發給時任國務卿舒爾茨（George Shultz）和防長溫伯格（Caspar Weinberger）的備忘錄。備忘錄對同日簽署的《八一七公報》作出解釋，稱「美國同意減少對台軍售之意願，全然以中國持續其和平解決台灣與中華人民共和國分歧之承諾為先決條件」，兩者的關聯性是美國外交政策中一項恆久的必要要求。

保兩岸均勢 「質量視乎北京威脅」

備忘錄進一步指出：「此外，至關重要的是，美國對台提供武器之性能與數量完全視乎中華人民共和國所構成之威脅而定。無論就數量和性能而言，台灣相對於中華人民共和國之防衛能力皆應得到維持。」

《世界日報》引述熟悉台美事務人士指出，針對中方抗議美方違反《八一七公報》售台F-16V，美方認為北京未履行雙方簽署公報時的共識和前提，即減少對台的武力威脅，美國才遞減售台的武器數量，估計博爾頓解密該文件是為回應北京。

有台灣涉外人士向中央社表示，列根當時知道簽了《八一七公報》不對，故透過備忘錄來否定公報的相關內容，後任的美國政府仍遵守該備忘錄，並據此持續對台軍售。民進黨籍立法委員王定宇亦在facebook說，該備忘錄及F-16V軍售案可解讀為《八一七公報》實質失效。

有國際關係學者亦早知列根備忘錄存在。《世界日報》引述專欄作家孟捷慕（James Mann）曾在《轉向》（About Face）一書提到，這份僅一頁的文件放在國安會議夾萬內，每當有對台軍售問題，美國官員就會取出它確認。《轉向》稱，那是列根當年簽署《八一七公報》的真意。

學者：免過分讓步 未違公報精神

台灣中興大學國際政治研究所教授蔡東杰對本報表示，列根備忘錄本質上未改變《八一七公報》，因備忘錄只對美國內部有行政約束力，而公報屬國際條約，若美國違反屬欺詐，會引發爭議。他說，《八一七公報》是美對華讓步，備忘錄令美國留下主動權，「不至於不小心讓步太大」。他稱，近20多年美國對台並無「有意義的軍售」，F-16V對平衡兩岸軍事失衡的效果亦有限，售武金額雖無減少，但也未見大幅上升，還需考慮通脹因素；而更重要的是軍售武器主要為防禦性質，並未違反《八一七公報》精神。

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