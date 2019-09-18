鋪路中美高級別磋商 副部級談判中方換馬

廖岷被讚善解決問題

據新華社報道，廖岷此次赴美是應美方邀請。國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴本月初與萊特希澤、美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）通話時商定，於10月初舉行高級別磋商。上周，中美也先後推遲或豁免向對方部分商品加徵關稅，以示善意。

在以往的副部級談判中，中方團隊都由商務部副部長王受文率領，對於今次人選改變，路透社引述美國商業諮詢機構McLarty Associates高級顧問、前貿易代表辦公室（USTR）官員格林（James Green）稱，廖岷雖不如王受文擅長處理貿易與市場問題，但到貿易戰現階段也已足夠專業；從全局來看，現時談判人選並不十分重要 ，他又形容廖岷是「善於解決問題的人」（problem solver）。

美商會長料全面協議難成

本月初，有外媒引述知情人士報道，美國正考慮向中國提出臨時協議，以換取中方在知識產權和農產品採購上的承諾。據英國《金融時報》報道，多諾霍周一稱，萊特希澤當日在由商會組織的企業高層會議上表示，他仍希望達成可以解決知識產權和技術轉讓問題的「真正協議」，但未暗示談判是否可能達成一項範圍有限的「臨時協議」。

分析：美豬銷售已失10億美元

美方要求中國在知識產權、強制技術轉移、市場准入及補貼等問題上進行全面改革，多諾霍認為，達成完全滿足美方這些要求的協議仍有難度。不過多諾霍指，萊特希澤「確實提到」，中國在採購美國農產品和其他問題上有一定進展。

「美國之音」報道，貿易戰的高額關稅持續影響美國農民生計，儘管中國日前宣布免除對美國豬肉徵收高達72%的關稅，但AgriVisor公司大宗商品風險分析師塞策（Karl Setzer）指，貿易戰令中國轉向其他國家供應商，美國豬肉銷售已損失約10億美元。

明報記者