42人獲勳銜 董建華膺「一國兩制傑出貢獻者」

古巴領袖勞爾泰王之妹詩琳通獲友誼勳章

今次授勳包括「共和國勳章」和「友誼勳章」兩部分，新華社報道，獲頒共和國勳章的8人包括已故中國「氫彈之父」于敏、連續13屆獲選全國人代的申紀蘭、首顆人造衛星項目負責人孫家棟、「雜交水稻之父」袁隆平、中國「核潛艇之父」黃旭華、諾貝爾醫學獎得主屠呦呦，其餘兩人都是年逾九旬的退役解放軍老兵。

獲頒友誼勳章的包括古巴共產黨第一書記勞爾、泰王之妹詩琳通公主、法國前總理拉法蘭等6名外國人。

國家榮譽稱號則按貢獻和個人從事的職業劃分，頒予28人，除董建華獲授予「一國兩制」傑出貢獻者稱號外，嫦娥工程總指揮葉培建、已故「兩彈一星」元勳程開甲等5人獲「人民科學家」稱號；北師大刑事法律科學研究院名譽院長高銘暄等3人獲「人民教育家」稱號，原文化部長王蒙、電影女演員秦怡、女歌唱家郭蘭英3人獲頒「人民藝術家」稱號，原駐美大使李道豫獲「外交工作傑出貢獻者」稱號；另外，在非洲馬里執行維和任務犧牲的解放軍上士申亮亮等15人分別授予「人民英雄」、「人民楷模」、「民族團結傑出貢獻者」、「文物保護傑出貢獻者」等稱號。