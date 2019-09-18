不滿與台斷交 所羅門民眾首都示威

台駐所羅門使館降旗

台灣駐所羅門使館在當地時間上午舉行降旗禮，中央社報道，約有200多名台灣僑民、當地民眾和澳洲人參與，現場氣氛悲傷。有僑民表示，所羅門輿論90%都支持台灣。所羅門首都霍尼亞拉市的市政府昨天上午有民眾聚集抗議，不滿政府決定與大陸建交，過程和平。法新社消息稱，霍尼亞拉警方已經戒備，防範暴力事件。市政府以安全為由，宣布全市學校停課一天。

何時與所國建交 京：瓜熟蒂落

所羅門群島與台斷交後，台灣大使館宣布撤回所有派駐當地的技術及醫療團隊成員。不過，台灣科技部一項研究地震的補助計劃「所羅門群島海溝隱沒帶地下速度構造及界面斷層的發震過程探討」仍會繼續。主持計劃的台灣中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員陳于高表示，該計劃2009年啟動，原是台美合作計劃的一環，不會受與所羅門斷交影響。台灣科技部亦稱，中止邦交不會影響學術合作及研究。

北京對所羅門與台斷交表示讚賞，新華社引述外交部發言人華春瑩昨日被問到中所何時建交時表示，「果熟蒂落，水到渠成」，又稱中方願同所方共同努力，開啟兩國關係發展的新時代。國務院台辦發言人馬曉光亦表示，事實一再證明，堅持一中原則是人心所向、大勢所趨。不過，中央社引述美國在台協會（AIT）表示，美國對所羅門的決定深感失望，又指中國改變兩岸現狀、誘使各國與台灣斷交是有害的，且破壞區域穩定。