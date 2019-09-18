推動廣東改革開放 葉選平逝世

昨日下午，微博大V「琴心劍膽的温馨小屋」率先透露葉選平的死訊，該微博博主是開國上將陳士榘的女兒陳小琴。央視新聞聯播昨晚報道稱葉選平是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國經濟建設戰線的傑出領導人」。

享年95 央媒讚「經濟建設傑出領導」

葉選平生於1924年，畢業於延安自然科學院機械系。1945年加入中共，長期在機械廠工作，其間曾赴蘇聯進修。1977年任國家科委三局局長的他曾到中央黨校學習，1980年南下廣東，出任副省長兼省科委主任，後擔任廣州市長和廣東省長。

在內地，除了少數民族地區，他和父親葉劍英是唯一曾先後主政一省的父子。

「冒險」改革 自言為後繼者留包袱

《北京青年報》旗下微信公號「政知見」稱，任職廣東省長期間，葉選平把主要精力放在全省經濟工作的宏觀調控和長遠發展的策劃上；還在廣東實行一系列「冒險」的改革，如物價改革、住房改革等。他主張蔬菜、魚類等副食品價格「放開」，在當時是一個不小的改變。葉選平曾表平，「改革不冒點風險不行」。

不過，葉選平後來在接受《南方日報》訪問時，回顧廣東省長生涯，「做了一些工作，但也給後任省長留下不少包袱和難題」。他說那時候對環境保護重視不夠，為了「先把經濟搞上去」，付出沉重的環境、資源代價。

六四後連任全國政協副主席

六四後，從1991年起，葉選平被調離廣東，升上「神位」，連續出任第七、第八、九屆全國政協副主席。第八、第九屆政協主席是李瑞環，但每年在全國「兩會」上讀政協報告的並非李瑞環，而是作為第一副主席的葉選平。