拆局：回歸綠藍對決 國民黨迎硬仗

呂秀蓮深綠 利蔡英文拉攏中間派

台灣師範大學政治學研究所教授范世平對本報稱，近期民調顯示，郭台銘加入選戰對蔡英文的影響大於對韓國瑜的影響，郭棄選反而有利蔡英文，而郭的支持者是否轉投韓國瑜則有疑問，因其藍營支持者很多原本無意投票。至於呂秀蓮參選，范世平指出，呂屬深綠獨派，若沒有她，藍營會攻擊蔡英文「太獨」，呂一加入，顯得蔡只是要求「維持現狀」，其光譜往中間靠攏，雖會喪失部分深綠票源，但亦可拉攏中間選民。

台北中國文化大學教授鈕則勳也表示，呂秀蓮對綠營的影響並非決定性，今次轉變對韓國瑜有利，但韓想反敗為勝，仍需解決自身弱點，包括不專業、幕僚太弱、剛當上高雄市長不足一年就要選總統對市民沒合理交代等。

明報記者