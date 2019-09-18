郭台銘談棄選：不願參與政治鬧劇 韓國瑜稱盡快拜訪 分析指郭退選因無勝算

拍片解畫 新版本刪「政治鬧劇」

郭台銘的facebook專頁昨日上午發布預錄短片，郭在片中稱，想參選總統從來不是為個人私慾、政黨或派系利益，其初衷是希望利用累積40年的經驗與人脈及一顆熱忱的心，「為中華民國拚經濟，為2300萬同胞拚未來」。他續指，惡質的選舉風氣、民粹盛行、因個人私利或派系利益而進行的階級鬥爭撕裂台灣，「我不願參與政治鬧劇」，也不忍心見到支持者受霸凌。郭台銘說：「唯有回歸理性、務實負責任，才能為下一代找到未來。我是永遠的中華民國派，在台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」

郭台銘片末面向青天白日滿地紅旗敬禮，其辦公室指出，這也是回應民眾，郭台銘會持續用他的方式參與國家的進步與改變。該短片後來換成一個少兩秒的版本，刪除「政治鬧劇」4字，郭辦不予置評，僅說兩個版本均可參考，新版本主要希望強調郭台銘為國家服務永不缺席。

幕僚重申不返黨 「郭會幫理念相同者」

中央社報道，韓國瑜就郭棄選表示，從郭台銘的聲明可看出他對中華民國的憂慮是巨大的，對台灣人民的未來是非常擔心的，同時也感覺到郭「受了很多委屈」。韓國瑜稱希望盡快安排時間拜訪郭，郭台銘提出了一些相當不錯的政見，希望轉化為一起合作的方式，有計劃地推動。

郭台銘加入國民黨近50年，於上周四（12日）該黨31元老聯署登報呼籲郭、韓合作當日宣布退黨，事後國民黨亦一直游說郭勿與韓對壘。有傳聞稱國民黨副主席郝龍斌最終將郭勸退，郝昨稱曾與郭見面6次，但參加初選或棄選都是郭自己的決定，希望郭台銘重回國民黨，韓國瑜應表達出誠意，爭取支持。郭台銘幕僚劉宥彤否認勸退之說，又稱不會重返國民黨，郭現在無黨無派，會去幫助理念相同的人。

柯文哲：早一月宣布 我還可準備

早前傳出有意與郭台銘合作或自己出戰的台北市長柯文哲和前立法院長王金平均稱，尊重郭的決定，柯文哲更重申，從沒說過要選總統，自己得知消息時的震驚不亞於任何人，又說若郭台銘一個月前宣布不選，他還有時間可準備。

台北中國文化大學教授鈕則勳對本報稱，郭台銘棄選最主要是因找不到一個可以幫其拉抬聲勢的副手，與其隨便找拍檔勉強參選，最終導致藍營雙輸，不如激流勇退，若成為「罪人」是郭「無法承受之重」。台灣師範大學政治學研究所教授范世平亦有類似看法，另還指出，郭台銘初選時曾稱「即使未出線，也必會支持贏得初選的候選人」，若「願賭不服輸」會喪失公信力，在選戰民調中，郭一直名列二、三位，落後爭取連任的現總統蔡英文。范說，郭台銘一直沒有把話說死，是在觀望風向。

專家：欠副手振聲勢 不願當罪人

郭台銘稱「不參與選舉，不表示放棄參與政治事務」，鈕則勳表示，郭未來至少有3個選項，一是與柯文哲創立的台灣民眾黨合作，二是自己組黨，三是支持某些藍營的候選人，相信此番棄選，國民黨有求於他，對其態度會有一定程度的軟化。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676