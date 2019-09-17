警扔單車截「酒駕」 電單車翻兩重傷

警初稱司機「撞綠化帶」

網民質疑 當局三改通報

中新網報道，汕頭市公安局交通警察支隊官方微博稱，前晚（15日）9時20分許，汕頭金園東廈路口發生電單車司機逃避檢查跌倒受傷送醫院搶救一事後，警方立即組織全力搶救傷者，同時由市公安局督察、刑警、法制支隊等部門組成專項工作組展開調查，之後認定陳姓交警（金平大隊交通輔警）在協助交警查酒駕時，發現佘姓電單車司機為逃避檢查掉頭逃跑，遂將停放路邊的共享單車推出阻止，造成電單車衝撞單車後倒地，致司機和後座的李姓乘客受傷。

此前，汕頭警方將事件描述為「電單車司機沒有戴頭盔，逃避檢查，逆行撞向綠化帶」。該通報發布後，遭到很多網民質疑。網絡短片傳播的版本是，電單車不是自行撞上綠化帶，而是在高速正常行駛時，被一輛扔過去的共享單車砸倒，現場有人頭部重傷倒地，生死未明。據網民表示，過去內地交警亦曾被曝光以各種方式逼停正常行駛的電單車查車，造成傷人的情况。

面對網絡質疑，汕頭交警並無明確否認，而是發布第二則通報，表示將成立工作組，同時「請廣大網民不信謠不傳謠不造謠」。直至警方發布第三則通報，最終確認是陳姓輔警在協助交警查酒駕時，將共享單車扔出造成事故。稱方稱陳已承認上述行為，市公安局將嚴肅追究相關人員責任。兩名傷者正在醫院救治。