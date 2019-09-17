違規手機App 官方點名「碧桂園售樓」 金山詞霸涉擅取手機資料

百度雲推送易被黑客利用

發布會由天津市公安局網安總隊、廣東省公安廳網警總隊共同主辦。

據中國小康網報道，檢測結果顯示，碧桂園售樓、蜜蜂優選、撥號大師等App存在遠程控制、惡意扣費等八大類惡意行為；果果分期、烈鳥App被檢測出存在回傳用戶通訊錄和短訊的侵犯個人隱私行為；金山詞霸、墨迹天氣、分期寶等則涉嫌超範圍採集個人隱私；NBA籃球大師、分鐘天天紅包等存在高危漏洞。

在軟件開發工具包（SDK）方面，百度雲推送、阿里雲移動推送、現在支付、贏告橫幅廣告等SDK被檢測出存在高危風險，容易被黑客利用。

「企業監管數據弱」 當局推六措施

國家計算機病毒應急處理中心常務副主任陳建民指出，當前移動App強制授權、過度索權、超範圍收集個人信息的現象大量存在，違法違規使用個人信息問題突出。

陳建民說，為構建App和SDK安全治理的長效機制，根據公安部的統一部署和要求，該中心推出加強App和SDK治理的六項舉措，包括建立扁平化快速處置聯動機制、加強法律法規的解讀和宣傳、加強相關標準的制定工作、展開檢驗認證和安全服務工作、提供移動互聯網安全社會化服務。

另據新華社報道，在國家網絡安全宣傳周上，國家計算機病毒應急處理中心發布報告顯示，2018年，中國電腦病毒感染率為64.59%，比去年上升32.85%；手機等移動終端病毒感染率為45.4%，比去年上升11.84%。在利益驅使下，更多領域的罪犯投入挖礦病毒與勒索病毒領域，病毒持續更新迭代，病毒數量持續增長，感染率不斷提升。

陳建民表示，數據已經成為各方爭相搶奪的戰略型資源，信息泄露事件呈現常態化，企業對數據的流向和使用權限監管薄弱，導致數據嚴重被第三方插件濫用。信息泄露令企業面臨巨額賠償，並威脅到個人財產安全和生活穩定等。今後此狀况仍可能加劇。