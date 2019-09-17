李克強訪俄 籲共同捍衛多邊主義

涉經貿農業等新舊合作方向

新華社報道，李克強昨日（16日）下午乘專機抵達聖彼得堡普爾科沃機場，正式訪問俄羅斯並舉行中俄總理第二十四次定期會晤。俄方舉行隆重歡迎儀式。李克強表示，在當前國際形勢發生複雜深刻變化、世界經濟下行壓力加大的背景下，中方願同俄方加強在國際事務中的協調合作，共同捍衛多邊主義和自由貿易，共同為完善全球治理、打造開放型世界經濟、維護地區乃至世界的和平發展繁榮貢獻力量。

認經濟下行壓力 多邊主義臨挑戰

據中國政府網消息，李克強出訪前接受俄羅斯塔斯社書面採訪，稱兩國能源、航空航天、互聯互通等領域戰略性合作扎實推進，中俄東線天然氣管道、同江鐵路橋、黑河公路橋等投資大項目已進入收尾季。農業、金融、科技、電商等新興領域合作蓬勃發展。雙方將繼續發揮好大中型企業主力軍作用，推進戰略性大項目，也將吸引中小企業加入電子商務、數字經濟等新興產業合作，打造兩國合作可持續發展的生力軍。雙方還將繼續拓展科技領域合作。

回答有關經濟增長問題時，李克強坦承，「當然，受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上昇等因素影響，中國經濟也面臨一定下行壓力，但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。」在回答有關國際戰略和全球化問題時，李克強說當前，國際形勢不穩定不確定因素繼續增多，多邊主義和自由貿易面臨新的多重挑戰。